USA, Vendite ingrosso (MoM) in novembre
29 gennaio 2026 - 16.05
USA,
Vendite ingrosso in novembre su base mensile (MoM) +1,3%
, in aumento rispetto al precedente -0,4%.
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
