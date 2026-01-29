Milano 16:00
USA, Scorte ingrosso (MoM) in novembre

USA, Scorte ingrosso (MoM) in novembre
USA, Scorte ingrosso in novembre su base mensile (MoM) +0,2%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
