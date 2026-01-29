Milano
Giovedì 29 Gennaio 2026, ore 16.16
USA, Scorte ingrosso (MoM) in novembre
29 gennaio 2026 - 16.05
USA,
Scorte ingrosso in novembre su base mensile (MoM) +0,2%
, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
