Piazza Affari: andamento negativo per Avio

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda aerospaziale italiana
, che tratta con una perdita del 2,91%.
La tendenza ad una settimana di Avio
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di breve periodo di Avio
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 34,2 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 32,95. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 35,45.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)