Piazza Affari: andamento negativo per Avio

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda aerospaziale italiana
, in flessione del 2,38% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Avio
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro di medio periodo di Avio
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 33,2 Euro. Primo supporto individuato a 32,6. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 33,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)