Piazza Affari: andamento negativo per Avio

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda aerospaziale italiana, in flessione del 3,69% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Avio rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Avio. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Avio evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 35,2 Euro. Primo supporto a 33. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 32,05.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
