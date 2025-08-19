Milano 16:06
43.000 +0,84%
Nasdaq 16:06
23.635 -0,33%
Dow Jones 16:06
45.139 +0,51%
Londra 16:06
9.185 +0,29%
Francoforte 16:06
24.430 +0,48%

Piazza Affari: Fincantieri si muove verso il basso

Ribasso scomposto per il principale complesso cantieristico al mondo, che esibisce una perdita secca del 3,97% sui valori precedenti.
