Milano 16:08
43.003 +0,85%
Nasdaq 16:08
23.639 -0,32%
Dow Jones 16:08
45.128 +0,48%
Londra 16:08
9.185 +0,30%
Francoforte 16:08
24.430 +0,47%

Piazza Affari: scambi in positivo per Banco di Desio e della Brianza

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca con sede a Desio, che tratta in utile del 2,27% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Banco di Desio e della Brianza rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo dell'istituto di credito tricolore classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 7,707 Euro e primo supporto individuato a 7,537. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 7,877.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
