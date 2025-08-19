Milano 16:10
USA, Apertura cantieri (MoM) in luglio
USA, Apertura cantieri in luglio su base mensile (MoM) +5,2%, in calo rispetto al precedente +5,9%.
