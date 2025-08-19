Milano 16:10
USA, permessi edilizi luglio -2,8% apertura cantieri +5,4%

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Giungono dati contrastati a luglio 2025 dal mercato edilizio americano. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati hanno registrato una crescita del 5,2%, attestandosi a 1,428 milioni di unità, dopo la crescita del 4,6% registrato a febbraio (dato rivisto da +5,1%) e rispetto ai 1,29 milioni attesi dagli analisti.

I permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato, nello stesso periodo, un calo del 2,8% a 1,354 milioni di unità, dopo il -0,07% registrato il mese precedente e contro attese per 1,390 milioni.
