USA, permessi edilizi luglio -2,8% apertura cantieri +5,4%

(Teleborsa) - Giungono dati contrastati a luglio 2025
dal mercato edilizio americano
. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati
hanno registrato una crescita del 5,2%
, attestandosi a 1,428 milioni di unità
, dopo la crescita del 4,6% registrato a febbraio (dato rivisto da +5,1%) e rispetto ai 1,29 milioni attesi dagli analisti.
I permessi edilizi
rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato, nello stesso periodo, un calo del 2,8% a 1,354 milioni di unità, dopo il -0,07% registrato il mese precedente e contro attese per 1,390 milioni.