USA, permessi edilizi luglio -2,8% apertura cantieri +5,4%

(Teleborsa) - Giungono dati contrastati adal. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense ihanno registrato una crescita del, attestandosi a, dopo la crescita del 4,6% registrato a febbraio (dato rivisto da +5,1%) e rispetto ai 1,29 milioni attesi dagli analisti.rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato, nello stesso periodo, un calo del 2,8% a 1,354 milioni di unità, dopo il -0,07% registrato il mese precedente e contro attese per 1,390 milioni.