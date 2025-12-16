Milano
17:35
43.990
-0,29%
Nasdaq
20:58
25.070
+0,01%
Dow Jones
20:58
48.060
-0,74%
Londra
17:35
9.685
-0,68%
Francoforte
17:35
24.077
-0,63%
Martedì 16 Dicembre 2025, ore 21.14
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (-0,3%)
Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (-0,3%)
Il Nasdaq-100 prende il via a 24.991,49 punti
In breve
,
Finanza
16 dicembre 2025 - 15.33
L'indice del listino high-tech USA passa di mano con un trascurabile -0,3%, a quota 24.991,49 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (+0,2%)
Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,13%
Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,34%
Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,14%
Argomenti trattati
USA
(271)
·
Nasdaq 100
(87)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+0,01%
Altre notizie
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,30%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,35%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,62%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,26%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,60%
Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (+0,16%)
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto