Milano 9:29
42.907 -0,27%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 9:29
9.182 -0,08%
24.273 -0,62%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 19/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 19/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

Composto ribasso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, in flessione dello 0,74% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico del greggio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 65,57, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 66,65. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 65,13.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
