Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 19/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Composto ribasso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, in flessione dello 0,74% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico del greggio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 65,57, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 66,65. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 65,13.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)