Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 9/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 marzo
La giornata del 9 marzo è stata vissuta all'insegna della debolezza per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha terminato in calo a 92,27.
Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 96,14. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 85,14. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 107,14.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)