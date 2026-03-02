Milano 17:05
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 27/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 febbraio

Brillante rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,27%.

Tecnicamente, il greggio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 73,96, mentre il supporto più immediato si intravede a 71,65. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 76,28.


