Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 27/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 febbraio
Brillante rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,27%.
Tecnicamente, il greggio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 73,96, mentre il supporto più immediato si intravede a 71,65. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 76,28.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)