Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 19/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Allunga timidamente il passo il derivato italiano, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,57%.
Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 43.335, mentre il primo supporto è stimato a 42.355. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 44.315.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)