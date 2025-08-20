Milano 9:30
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 19/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

Allunga timidamente il passo il derivato italiano, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,57%.

Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 43.335, mentre il primo supporto è stimato a 42.355. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 44.315.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
