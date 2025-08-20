Milano 9:30
Analisi Tecnica: GBP/USD del 19/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 19/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

Seduta sostanzialmente invariata per il CABLE, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,12%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,354. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,3466. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,3442.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
