Milano 19-ago
0 0,00%
Nasdaq 19-ago
23.385 -1,39%
Dow Jones 19-ago
44.922 +0,02%
Londra 19-ago
9.189 +0,34%
Francoforte 19-ago
24.423 +0,45%

Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,83%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 3.727,29 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,83%)
Spunto rialzista per l'indice della Borsa cinese, in allungo dello 0,83%, dopo aver esordito a 3.727,29.
Condividi
```