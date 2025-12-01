Milano 28-nov
0 0,00%
Nasdaq 28-nov
25.435 +0,78%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 28-nov
9.721 +0,27%
Francoforte 28-nov
23.837 +0,29%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,34%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.888,6 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,34%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa cinese, che avanza dello 0,34%, dopo aver aperto a 3.888,6 punti.
Condividi
```