L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.902,81 punti

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,7%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa cinese, che avanza dello 0,70%, dopo aver aperto a 3.902,81 punti.
