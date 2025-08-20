Milano 17:29
42.890 -0,31%
Nasdaq 17:32
23.170 -0,92%
Dow Jones 17:32
44.949 +0,06%
Londra 17:30
9.297 +1,17%
Francoforte 17:30
24.277 -0,60%

Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,18%

Il Nasdaq-100 prende il via a 23.343,41 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,18%
Discesa moderata per l'indice del listino high-tech USA, in calo dello 0,18%, dopo un'apertura a 23.343,41.
Condividi
```