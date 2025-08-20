Milano 20-ago
42.865 -0,36%
Nasdaq 20-ago
23.250 -0,58%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 20-ago
9.288 +1,08%
Francoforte 20-ago
24.277 -0,60%

Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,04%

Il Dow Jones chiude a 44.938,31 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,04%
Giornata fiacca per l'indice dei principali titoli americani, che porta a casa un modesto +0,04%, terminando le negoziazioni a 44.938,31 punti.
Condividi
```