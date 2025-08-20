Engineering, finanziamenti IPCEI da 64 milioni di euro per innovazione nei dispositivi medici

(Teleborsa) -, società italiana attiva nella digitalizzazione dei processi per imprese e Pubblica Amministrazione, è(Importanti Progetti di Interesse Comune Europeo) nell'ambito dell', secondo progetto di interesse europeo, finalizzato a sostenere l'innovazione nei dispositivi medici.L'iniziativa prevede per il Gruppo un, di cui il 70% finanziato da fondi pubblici e il restante 30% interamente sostenuto da Engineering, che rafforza così il proprio ruolo di attore strategico nella costruzione di un'infrastruttura digitale avanzata per la sanità del futuro.Engineering, progetto della durata di cinque anni (tre di ricerca e sviluppo e due di prima applicazione industriale su scala), che ha l'obiettivo di trasformare radicalmente l'integrazione dei sistemi di supporto alle decisioni cliniche - Clinical Decision Support (CDS) - facilitando e velocizzando l'introduzione della medicina predittiva, preventiva e personalizzata (3P) nella pratica clinica quotidiana."OPOH rappresenta un cambio di paradigma nel modo di concepire la medicina del futuro. Con questo progetto puntiamo a colmare in modo concreto e strutturale la distanza tra laboratorio e corsia, favorendo un trasferimento rapido ed efficace dell'innovazione scientifica nella pratica clinica quotidiano - ha sottolineato- Rappresenta un'opportunità concreta per medici e pazienti: i medici potranno contare su raccomandazioni integrate e personalizzate, basate sull'intera storia clinica e terapeutica del paziente che al contempo beneficeranno di percorsi di cura su misura, più efficaci, aggiornati e fondati sulle migliori evidenze disponibili".OPOH è il. Il Gruppo, infatti, sta lavorando a Ipcei Next generation cloud infrastructure and services (IPCEI-CIS), progetto di politica digitale e industriale dell'Unione Europea che ha l'obiettivo di creare un'infrastruttura cloud to edge sovrana in linea con i valori degli Stati membri. In quest'ambito, sta sviluppando AVANT, una suite di soluzioni software che sfrutta la potenza del Digital Twin (DT) in vari settori, tra i quali quello manifatturiero, energetico, sanitario, del patrimonio culturale e dei servizi urbani.