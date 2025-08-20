Engineering, finanziamenti IPCEI da 64 milioni di euro per innovazione nei dispositivi medici

(Teleborsa) - Engineering
, società italiana attiva nella digitalizzazione dei processi per imprese e Pubblica Amministrazione, è tra le 4 aziende italiane a beneficiare dei finanziamenti IPCEI
(Importanti Progetti di Interesse Comune Europeo) nell'ambito dell'iniziativa Tech4Cure
, secondo progetto di interesse europeo, finalizzato a sostenere l'innovazione nei dispositivi medici.
L'iniziativa prevede per il Gruppo un investimento complessivo di 64,02 milioni di euro
, di cui il 70% finanziato da fondi pubblici e il restante 30% interamente sostenuto da Engineering, che rafforza così il proprio ruolo di attore strategico nella costruzione di un'infrastruttura digitale avanzata per la sanità del futuro.
Engineering svilupperà OPOH - One Person One Health
, progetto della durata di cinque anni (tre di ricerca e sviluppo e due di prima applicazione industriale su scala), che ha l'obiettivo di trasformare radicalmente l'integrazione dei sistemi di supporto alle decisioni cliniche - Clinical Decision Support (CDS) - facilitando e velocizzando l'introduzione della medicina predittiva, preventiva e personalizzata (3P) nella pratica clinica quotidiana.
"OPOH rappresenta un cambio di paradigma nel modo di concepire la medicina del futuro. Con questo progetto puntiamo a colmare in modo concreto e strutturale la distanza tra laboratorio e corsia, favorendo un trasferimento rapido ed efficace dell'innovazione scientifica nella pratica clinica quotidiano - ha sottolineato Fabio Momola, Executive Vice-President di Engineering
- Rappresenta un'opportunità concreta per medici e pazienti: i medici potranno contare su raccomandazioni integrate e personalizzate, basate sull'intera storia clinica e terapeutica del paziente che al contempo beneficeranno di percorsi di cura su misura, più efficaci, aggiornati e fondati sulle migliori evidenze disponibili".
OPOH è il secondo progetto IPCEI che vede coinvolta Engineering
. Il Gruppo, infatti, sta lavorando a Ipcei Next generation cloud infrastructure and services (IPCEI-CIS), progetto di politica digitale e industriale dell'Unione Europea che ha l'obiettivo di creare un'infrastruttura cloud to edge sovrana in linea con i valori degli Stati membri. In quest'ambito, sta sviluppando AVANT, una suite di soluzioni software che sfrutta la potenza del Digital Twin (DT) in vari settori, tra i quali quello manifatturiero, energetico, sanitario, del patrimonio culturale e dei servizi urbani.