Francoforte: si concentrano le vendite su Wacker Chemie

(Teleborsa) - Rosso per, che sta segnando un calo del 2,24%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 68,6 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 67,35. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 69,85.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)