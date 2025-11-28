Francoforte: performance negativa per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Wacker Chemie
, che mostra un decremento del 2,45%.
L'andamento di Wacker Chemie
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Wacker Chemie
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 66,47 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 64,57. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 68,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)