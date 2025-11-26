Milano
10:01
42.685
-0,03%
Nasdaq
25-nov
25.018
+0,58%
Dow Jones
25-nov
47.112
+1,43%
Londra
10:01
9.624
+0,15%
Francoforte
10:01
23.481
+0,07%
Mercoledì 26 Novembre 2025, ore 10.17
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: performance negativa per Wacker Chemie
Francoforte: performance negativa per Wacker Chemie
Migliori e peggiori
,
In breve
26 novembre 2025 - 09.50
Ribasso per
Wacker Chemie
, che presenta una flessione del 2,15%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Wacker Chemie
Francoforte: performance negativa per Wacker Chemie
Francoforte: andamento rialzista per Wacker Chemie
Francoforte: brillante l'andamento di Wacker Chemie
Argomenti trattati
Wacker Chemie
(2)
Titoli e Indici
Wacker Chemie
-1,86%
Altre notizie
Francoforte: andamento negativo per Wacker Chemie
Francoforte: positiva la giornata per Wacker Chemie
Francoforte: rosso per Wacker Chemie
Francoforte: andamento negativo per Wacker Chemie
Francoforte: performance negativa per Fraport
Francoforte: performance negativa per Lanxess
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto