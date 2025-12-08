Francoforte: calo per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Composto ribasso per Wacker Chemie
, in flessione del 2,00% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Germany MDAX
, ad evidenza del fatto che il movimento di Wacker Chemie
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Le implicazioni di breve periodo di Wacker Chemie
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 67,1 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 65,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 68,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)