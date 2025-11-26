Francoforte: andamento negativo per Wacker Chemie

Wacker Chemie

(Teleborsa) - Composto ribasso per, in flessione del 2,15% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.L'analisi di breve periodo dimette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 66,67 Euro e supporto a 65,52. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 67,82.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)