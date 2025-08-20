Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 20:51
23.201 -0,79%
Dow Jones 20:51
44.919 -0,01%
Londra 17:35
9.288 +1,08%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

New York: brillante l'andamento di Palo Alto Networks

Seduta positiva per il fornitore di servizi di sicurezza informatica, che avanza bene del 2,29%.
