Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 17:37
23.177 -0,89%
Dow Jones 17:37
44.931 +0,02%
Londra 17:35
9.288 +1,08%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

New York: su di giri Medtronic

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di apparecchiature mediche, che mostra una salita bruciante del 4,51% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Medtronic rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di Medtronic suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 91,35 USD con tetto rappresentato dall'area 95,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 88,74.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
