New York: su di giri Medtronic

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di apparecchiature mediche
, che mostra una salita bruciante del 4,51% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Medtronic
rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di Medtronic
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 91,35 USD con tetto rappresentato dall'area 95,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 88,74.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)