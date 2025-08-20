New York: su di giri Medtronic

produttore di apparecchiature mediche

S&P-500

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il, che mostra una salita bruciante del 4,51% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 91,35 USD con tetto rappresentato dall'area 95,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 88,74.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)