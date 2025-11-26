Milano 25-nov
42.699 +0,95%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 25-nov
9.610 +0,78%
Francoforte 25-nov
23.465 +0,97%

Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo dell'1,94% alle 03:50

Tokyo mostra una performance dell'1,94% alle 03:50 e tratta a 49.605,57 punti.
