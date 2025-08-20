Milano
17:35
42.865
-0,36%
Nasdaq
17:37
23.177
-0,89%
Dow Jones
17:37
44.931
+0,02%
Londra
17:35
9.288
+1,08%
Francoforte
17:35
24.277
-0,60%
Mercoledì 20 Agosto 2025, ore 17.54
Home Page
/
Notizie
/ New York: su di giri Medtronic
New York: su di giri Medtronic
Migliori e peggiori
,
In breve
20 agosto 2025 - 16.10
Grande giornata per il
produttore di apparecchiature mediche
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,51%.
Condividi
New York: su di giri Medtronic
Titoli e Indici
Medtronic
+4,07%
