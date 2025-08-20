Olimpiadi, Mit: montagne della Val di Fiemme pronte ad ospitare i Giochi

(Teleborsa) - Tra le bellezze naturalistiche che faranno da cornice alle gare di Milano Cortina 2026 ci sono le montagne della Val di Fiemme, un territorio già noto per l’eccellenza degli impianti e l’ospitalità. Tra le sue perle spicca la Foresta di Paneveggio, un monumento naturale di rara estensione e ricchezza faunistica, famosa nel mondo per il legno dal suono unico, usato nella costruzione di strumenti musicali ad arco e a pizzico tra i più pregiati.La valle, dopo le Olimpiadi, ospiterà anche le Olimpiadi giovanili invernali del 2028, segno della fiducia internazionale nella capacità organizzativa dell’Italia e dei suoi territori, e testimonianza del valore delle infrastrutture, ulteriormente potenziate grazie agli interventi per il 2026.Val di Fiemme, con le sue piste, i suoi boschi e la sua tradizione sportiva, si conferma così non solo teatro di grandi sfide agonistiche, ma anche ambasciatrice di un’Italia che sa unire natura, cultura e sport in uno scenario tra i più affascinanti delle Alpi, dimostrazione di un sogno olimpico che continuerà anche ben oltre il 2026.