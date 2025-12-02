A Livigno la cabina Enel più alta d’Italia per Milano-Cortina 2026

(Teleborsa) - DareSono solo alcuni degli obiettivi alla base della costruzione della, impianto inaugurato oggi alla presenza del Presidente della Regione Lombardia, del sindaco di Livigno, dell'Amministratore Delegato di Fondazione Milano Cortina 2026, del Direttore Enel Grids and Innovatione dell'Amministratore Delegato di E-DistribuzioneLe cabine primarie sono snodi fondamentali della rete elettrica. La loro funzione è, condizione necessaria per poterla distribuire a imprese e attività commerciali. La presenza di un nuovo impianto di questo tipo sul territorio significa quindigarantendo il fabbisogno energetico necessario ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 in Alta Valtellina e il futuro sviluppo del territorio.La nuova cabina elettrica di Livigno è la più alta d’Italia:L’impianto è stato realizzato con unache favorisce la completa integrazione nel contesto paesaggistico montano, consentendo di ridurre al minimo l'impatto ambientale. L’alta sostenibilità di questo progetto, in linea con i principi dell’economia circolare. Infatti, tale materiale (27.000 m3) è stato tutto riutilizzato per infrastrutture ad uso della comunità locale, come ad esempio il parcheggio comunale Passo Eira."La cabina primaria Enel di Livigno - dichiara- garantirà un approvvigionamento energetico tanto efficiente quanto indispensabile per l’Alta Valtellina. Anche in questo caso in Lombardia registriamo un record:Ulteriore motivo di orgoglio, per cui ringraziamo Enel e tutti gli attori coinvolti, è la sostenibilità di questo progetto, in linea con ida sempre cari a Regione Lombardia. Siamo dell’idea che gran parte del successo delle Olimpiadi sia il lascito permanente di infrastrutture innovative e strategiche come questa"."La nuova cabina primaria di Livigno - dichiara il- è un patrimonio per il territorio che va oltre i Giochi Olimpici Invernali. Un’infrastruttura che unisce, abilitando la transizione energetica grazie a reti resilienti, capaci di integrare sempre più energia rinnovabile e di adattarsi ai cambiamenti climatici. È un investimento concreto su crescita sostenibile e sicurezza del territorio, in grado di rafforzare la capacità della città di accogliere nuove opportunità economiche, culturali e turistiche"."È un orgoglio vedere come i Giochi di Milano Cortina 2026 siano acceleratori di progetti innovativi e sostenibili - spiega A- Questa è la legacy che resta ai territori e alle comunità. I Giochi stimolano il cambiamento, e l'inaugurazione della cabina ENEL più alta d'Italia è ildietro c'è una forte sinergia tra territori e un partner essenziale dei Giochi. L'evento sportivo ha durata limitata ma progetti di questo genere resteranno per sempre come patrimonio di luoghi riconosciuti come i più belli del mondo. Mancano meno di sette giorni ma la giornata di oggi ci ricorda che i Giochi sono già arrivati".La rete elettrica locale dell’Alta Valtellina è stata ulteriormente potenziata e resa più resiliente ai cambiamenti climatici grazie alla posa di, favorendo l’integrazione dell’infrastruttura in aree di rilevanza paesaggistica. Inoltre, nelle aree di Livigno e Bormio, sono state realizzate, ossia il monitoraggio degli impianti a distanza con la possibilità di attuare comandi da remoto real time e senza l’intervento del personale operativo sul posto.Il progetto di Enel per Livigno non garantirà quindi solo l’energia necessaria per le Olimpiadi Invernali, ma anche