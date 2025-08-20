Piazza Affari: performance negativa per Carel Industries

fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria

FTSE Italia Mid Cap

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 2,12% sui valori precedenti.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 25,67 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 25,27. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 26,07.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)