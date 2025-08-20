Milano 13:55
42.948 -0,17%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 13:55
9.234 +0,48%
Francoforte 13:54
24.342 -0,33%

Piazza Affari: scambi al rialzo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi al rialzo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Il Comparto del commercio in Italia continua la giornata in aumento dello 0,91%.
Condividi
```