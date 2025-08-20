Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 17:39
23.156 -0,98%
Dow Jones 17:39
44.930 +0,02%
Londra 17:35
9.288 +1,08%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia l'indice dei titoli bancari in Italia

Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia l'indice dei titoli bancari in Italia
Depressa il comparto bancario a Piazza Affari, che scambia sotto i livelli della vigilia a 32.204,79 punti.
