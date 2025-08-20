Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 17:39
23.156 -0,98%
Dow Jones 17:39
44.930 +0,02%
Londra 17:35
9.288 +1,08%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

Prezzi consumo Regno Unito (MoM) in luglio

Prezzi consumo Regno Unito (MoM) in luglio
Regno Unito, Prezzi consumo in luglio su base mensile (MoM) +0,1%, in calo rispetto al precedente +0,3% (la previsione era -0,1%).
