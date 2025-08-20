Milano
Mercoledì 20 Agosto 2025, ore 17.56
Prezzi consumo Regno Unito (MoM) in luglio
20 agosto 2025 - 09.00
Regno Unito,
Prezzi consumo in luglio su base mensile (MoM) +0,1%
, in calo rispetto al precedente +0,3% (la previsione era -0,1%).
