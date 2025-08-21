Milano
15:33
42.882
+0,04%
Nasdaq
15:33
23.184
-0,28%
Dow Jones
15:33
44.745
-0,43%
Londra
15:33
9.280
-0,09%
Francoforte
15:33
24.227
-0,21%
Giovedì 21 Agosto 2025, ore 15.50
Home Page
/
Notizie
Amsterdam: rosso per ArcelorMittal
Amsterdam: rosso per ArcelorMittal
Migliori e peggiori
,
In breve
21 agosto 2025 - 13.00
Ribasso composto e controllato per il
produttore di acciaio
, che presenta una flessione del 2,19% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
Arcelormittal
-2,87%
