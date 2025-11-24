Milano 13:29
Amsterdam: su di giri ArcelorMittal

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di acciaio, che scambia in rialzo del 4,05%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di ArcelorMittal evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ArcelorMittal rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 35,91 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 34,82. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 34,22.

