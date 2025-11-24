Amsterdam: su di giri ArcelorMittal

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di acciaio
, che scambia in rialzo del 4,05%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ArcelorMittal
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ArcelorMittal
rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 35,91 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 34,82. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 34,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)