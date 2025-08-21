Milano 15:34
Amsterdam: si concentrano le vendite su ArcelorMittal
(Teleborsa) - Retrocede il produttore di acciaio, con un ribasso del 2,19%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ArcelorMittal, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ArcelorMittal. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 29,06 Euro. Primo supporto visto a 28,39. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 28,17.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
