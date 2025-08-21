Amsterdam: si concentrano le vendite su ArcelorMittal

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di acciaio
, con un ribasso del 2,19%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ArcelorMittal
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ArcelorMittal
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 29,06 Euro. Primo supporto visto a 28,39. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 28,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)