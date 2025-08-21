Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 20/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Modesto guadagno per l'indice svizzero, che avanza di poco a +0,52%.
Il quadro tecnico di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 12.367,8. Rischio di discesa fino a 12.093,2 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 12.642,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)