Borsa: Londra, apertura +0,01%

Indice FTSE-100 +0,01% a quota 9.288,81 dopo l'apertura.
