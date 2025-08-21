Milano 17:35
43.013 +0,35%
Nasdaq 18:03
23.133 -0,50%
Dow Jones 18:03
44.754 -0,41%
Londra 17:35
9.309 +0,23%
Francoforte 17:35
24.293 +0,07%

Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,35%

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 43.013,44 punti

Milano conclude in progresso dello 0,35%, archiviando la sessione a 43.013,44 punti.
