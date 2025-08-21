Dazi, Filiera Italia: "UE consideri una priorità esentare vino e alcolici"

(Teleborsa) - Commentando la notizia secondo cuirestano per oratariffarie,chiede alla Commissione Europea di"Che vino alcolici siano inseriti nell’elenco dei beni esentati da un dazio al 15%", affermaamministratore delegato di Filiera Italia, aggiungendo "se consideriamo cheesportato negli USA viene, un dazio così alto unito alla svalutazione del dollaro nee ciò rappresenterebbe unaper il nostro prodotto"."Von der Leyen si svegli, in un momento in cui laper ii dazi su acciaio e automotive tedesca - conclude Scordamaglia - la Commissione europea faccia capire che inserire vini e alcolici nell’elenco dei prodotti esentati dai dazi è per l’Europa una priorità".Secondo Filiera Italia ilverso gli Stati Uniti nel 2024 è stato di, rappresentando il 24 % del totale dell’export di vino italiano.