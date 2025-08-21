Dazi, Filiera Italia: "UE consideri una priorità esentare vino e alcolici"

(Teleborsa) - Commentando la notizia secondo cui vino e alcolici
restano per ora esclusi dalle esenzioni
tariffarie, Filiera Italia
chiede alla Commissione Europea di "continuare a negoziare"
.
"Che vino alcolici siano inseriti nell’elenco dei beni esentati da un dazio al 15% deve essere una priorità
", afferma Luigi Scordamaglia,
amministratore delegato di Filiera Italia, aggiungendo "se consideriamo che l’80% del vino italiano
esportato negli USA viene acquistato nelle cantine a cinque euro
, un dazio così alto unito alla svalutazione del dollaro ne porterebbe il prezzo a scaffale intorno a 20 dollari
e ciò rappresenterebbe una penalizzazione eccessiva
per il nostro prodotto".
"Von der Leyen si svegli, in un momento in cui la Germania sta sfacciatamente negoziando
per i propri esclusivi interessi
i dazi su acciaio e automotive tedesca - conclude Scordamaglia - la Commissione europea faccia capire che inserire vini e alcolici nell’elenco dei prodotti esentati dai dazi è per l’Europa una priorità".
Secondo Filiera Italia il valore delle esportazioni di vino italiano
verso gli Stati Uniti nel 2024 è stato di circa 1,9 miliardi di euro
, rappresentando il 24 % del totale dell’export di vino italiano.