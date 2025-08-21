Milano 9:49
43.018 +0,36%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:49
9.297 +0,09%
24.295 +0,08%

Francoforte: si muove a passi da gigante Gerresheimer

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Grande giornata per la società di packaging, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,22%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Gerresheimer rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Il quadro tecnico del produttore di contenitori segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 44,37 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 47,45. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 42,35.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
