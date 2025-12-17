Francoforte: rosso per Gerresheimer

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di packaging
, con una flessione del 2,22%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Gerresheimer
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,83%, rispetto a +0,75% del Germany MDAX
).
La tendenza di breve del produttore di contenitori
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 26,97 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,17. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 27,77.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)