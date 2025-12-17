Milano 15:50
44.241 +0,57%
Nasdaq 15:50
25.062 -0,28%
Dow Jones 15:50
48.295 +0,38%
Londra 15:50
9.838 +1,58%
Francoforte 15:50
24.076 0,00%

Francoforte: rosso per Gerresheimer

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per Gerresheimer
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di packaging, con una flessione del 2,22%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Gerresheimer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,83%, rispetto a +0,75% del Germany MDAX).


La tendenza di breve del produttore di contenitori è in rafforzamento con area di resistenza vista a 26,97 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,17. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 27,77.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```