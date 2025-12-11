Francoforte: scambi in positivo per Gerresheimer

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di packaging
, che avanza bene del 2,12%.
La tendenza ad una settimana di Gerresheimer
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico del produttore di contenitori
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 25,59 Euro con tetto rappresentato dall'area 26,29. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 25,15.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)