Milano 15:10
43.784 +0,73%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 15:10
9.662 +0,07%
Francoforte 15:10
24.246 +0,48%

Francoforte: scambi in positivo per Gerresheimer

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per Gerresheimer
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di packaging, che avanza bene del 2,12%.

La tendenza ad una settimana di Gerresheimer è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico del produttore di contenitori suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 25,59 Euro con tetto rappresentato dall'area 26,29. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 25,15.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```