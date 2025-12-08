Francoforte: performance negativa per Gerresheimer

(Teleborsa) - Sottotono la società di packaging
, che passa di mano con un calo del 3,09%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Gerresheimer
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico del produttore di contenitori
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 24,78 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 25,62. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)