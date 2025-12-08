Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:38
25.581 -0,43%
Dow Jones 18:38
47.721 -0,49%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Francoforte: performance negativa per Gerresheimer

Migliori e peggiori
Francoforte: performance negativa per Gerresheimer
(Teleborsa) - Sottotono la società di packaging, che passa di mano con un calo del 3,09%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Gerresheimer, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico del produttore di contenitori mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 24,78 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 25,62. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```