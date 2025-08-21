Milano 9:49
43.018 +0,36%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:49
9.297 +0,09%
24.295 +0,08%

Francoforte: vendite diffuse su Cts Eventim

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: vendite diffuse su Cts Eventim
Retrocede molto Cts Eventim, che esibisce una variazione percentuale negativa del 16,46%.
Condividi
```