GOLD del 20/08/2025

Finanza
GOLD del 20/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto

Seduta vivace per il metallo giallo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,96%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 3.326,1. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 3.358. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 3.389,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
