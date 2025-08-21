Londra: positiva la giornata per Flutter Entertainment

(Teleborsa) - Bene l'azienda attiva nel settore delle scommesse sportive
, con un rialzo del 3,11%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Flutter Entertainment
rispetto all'indice di riferimento.
Lo studio di Flutter Entertainment
presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 218,8 sterline. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 224,2. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 215,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)